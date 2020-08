L'era Friedkin inizia nel segno della romanità: Romolo e Remo nel nome della nuova holding

La poca romanità è sempre stata una delle principali critiche rivolte dai tifosi giallorossi a James Pallotta, patron uscente della Roma. Difficile immaginare più “romano” il nuovo proprietario, Dan Friedkin, anche lui statunitense. Ma da questo punto di vista, forse, sarà letta come una bella novità la denominazione della società attraverso la quale il texano ha assunto il controllo della galassia Pallotta, e con essa ovviamente anche della Roma: se nel caso del Bostoniano la holding si chiamava As Roma Spv Llc, Friedkin ha assunto il controllo della società attraverso la Romulus and Remus Investments LLC. Anche i non anglofoni possono cogliere il riferimento a Romolo e Remo, il fondatore della Città Eterna e suo fratello gemello. E la voglia di romanità, per quanto possibile, è un po’ più esaudita.