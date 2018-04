L'errato timing di Gattuso, quasi alla Ventura

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è un parallelo fra l'avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan e quella di Giampiero Ventura con la nazionale italiana. Entrambi hanno fatto benino, chi riportando i rossoneri nelle zone nobili della classifica - al sesto posto, quasi consolidato, di una settimana fa - e chi, fino alla sfida di ritorno contro la Spagna, aveva vinto tutte le partite tranne una, almeno nelle competizioni che contavano. Gennaro Gattuso, una settimana fa, ha firmato il contratto fino al 2021, migliorando di netto (da 120 mila a 2 milioni di euro) il proprio ingaggio, oltre alla posizione su una panchina che scotta ogni volta che la squadra non porta a casa i tre punti.

Come Ventura, insomma. Perché anche il Giampiero nazionale, fino al rinnovo annunciato da Tavecchio nell'estate scorsa, stava andando quasi ottimamente. Zoppicando con la Macedonia, sì, ma senza grossi patemi ad arrivare almeno secondo. Poi la notte del Bernabeu, con il tre a zero firmato da Isco e Sergio Ramos, e il mancato esonero già dopo la successiva partita con Israele, uno spettacolo orripilante proseguito contro Macedonia - al ritorno - Albania e Svezia, fatale per la nostra eliminazione dal Mondiale, il primo dal 1958.

Ora, Gattuso con ogni probabilità non entrerà in un tunnel da psicodramma come la nostra nazionale dopo il 4-2-4 contro la Spagna. Ma era davvero giusto prolungare un contratto per tre anni senza che nessuno, realmente, potesse smuovere il tecnico dalla panchina? Ultimamente c'è una brutta china, in Italia: gli obiettivi non contano più, serve solo dare continuità. Tranne quando gli obiettivi poi vengono falliti, mandando a benedire qualsiasi cosa costruita. Per Ventura era un atto dovuto, per Gattuso non lo sarebbe. Così come rinnovare il contratto con un timing sballato.