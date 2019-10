L'errore di Collum scaccia via ogni dubbio sul VAR in Europa

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Cosa ha visto William Collum all'ultimo minuto di Roma-Monchengladbach per fischiare rigore contro i giallorossi, lo sa solo il fischietto scozzese. L'arbitro della sfida di Europa League ha assegnato un penalty per una pallonata in faccia subita da Smalling a un minuto dalla fine della partita permettendo ai tedeschi di pareggiare, clamorosamente, una gara che i giallorossi sembravano già aver vinto. Edin Dzeko, dopo la fine della gara, ha confermato che l'arbitro non poteva assolutamente vedere bene l'azione perché posizionato in modo errato tra troppi giocatori che intasavano l'area di rigore romanista. Un errore che costa due punti alla Roma in chiave corsa alla qualificazione e che rimette in corsa la squadra di Rose che prima di questa svista sarebbe stata praticamente eliminata.

Allora il VAR serve a qualcosa... - Se ci fosse stato l'ausilio del video, come in Serie A e in Champions League, la Roma avrebbe vinto questa partita senza alcuna polemica. Il rigore sarebbe stato annullato poco dopo il fischio di Collum e Fonseca avrebbe potuto festeggiare i tre punti e mezzo passo all'interno dei sedicesimi di finale. Quando si critica il Var, bisognerebbe vedere cento volte questo episodio. L'assistenza video, nel calcio moderno, è diventata una necessità. Non si può falsare una partita così per un errore umano quando ci sono 100 telecamere che seguono tutte le azioni minuto per minuto. Anche la UEFA deve muoversi con determinazione in questo senso, fugare ogni dubbio e andare dritta per la strada del Var. Senza, il rischio, è che squadre come la Roma questa sera, perdano dei punti per una svista senza senso alcuno.