L'errore di Eriksson e il calcio senza VAR: come un film in bianco e nero

Jonas Eriksson non è l’arbitro migliore al mondo. Il fischietto svedese non è nuovo a errori, anche gravi: ne sanno qualcosa i tifosi della Juventus e da ieri anche quelli del Milan, condannato da San Siro, ma anche da un rigore inesistente. Eriksson finisce così sulla gogna mediatica: le sue responsabilità finiscono dove arriva la fallibilità umana di giudicare in un secondo. Quella di cui, piaccia o meno il VAR, il calcio sta imparando a fare a meno.

“Ero molto scettico, ora sono molto favorevole”. Parola di Gianni Infantino, che dopo ieri sera avrà altre ragioni per convincersi della bontà del VAR. Il 2006 è stato un punto di non ritorno, la testata di Zidane vista da tutto il mondo, meno che da Elizondo. Dodici anni dopo, all’Emirates, la sensazione era la stessa: tutti sapevano, per averlo visto, che il rigore su Welbeck era inesistente. Lo hanno trasmesso le tv a casa, nei pub, finanche il tabellone iper-tecnologico dello stadio londinese. Tutti lo sapevano, e potevano saperlo, tranne l’arbitro. Costretto ad accontentarsi di quello che ha, e che poteva andare bene fino all’arrivo del VAR. Piaccia o meno, ha cambiato e sta cambiando il calcio: lo dovremo imparare a usare, ma una volta provato non se ne può fare a meno. Altrimenti una partita di calcio rischia di diventare un film in bianco e nero, dai ritmi lenti, fuori dal tempo. Una specie di corazzata Potëmkin. Che è un ottimo richiamo, per spiegare la decisione presa da Eriksson ieri sera.