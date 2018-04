L'errore enorme di cambiare Icardi con Santon, da 3 in pagella

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A cinque minuti dalla fine, Luciano Spalletti richiama Mauro Icardi in panchina, dopo un balletto con Ivan Perisic, per inserire Davide Santon. Tre minuti dopo, dal 2-1 per l'Inter, si passa al 3-2 della Juventus, con l'autogol di Skriniar e il colpo di testa di Higuain. Perché cambiare un attaccante, l'unico in campo, per un difensore? Anche perché Icardi, pur stanchissimo, aveva mantenuto da solo in scacco l'intera difesa bianconera. E poi perché abbassi moltissimo il baricentro, portandoti il nemico in casa. E infatti, nello scambio di coppie e di marcature, Santon si fa passare avanti Cuadrado per il 2-2. Infine, sul calcio di punizione del 3-2, Santon è in marcatura su Higuain. Voto 3, come i minuti giocati per cambiare il risultato.