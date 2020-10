L'esempio Lukaku e il Manchester United come terra di conquista per il mercato italiano

vedi letture

Half the world away, cantavano Liam e Noel da Manchester. Solo che quella rossa è l'altra, quella odiata, dai due Gallagher. La loro è quella Blue, mentre l'autostrada del mercato e delle seconde opportunità italiane riguarda lo United. Romelu Lukaku e il suo rilancio, il riscatto, il ritorno nell'Olimpo dei grandi 9. Alexis Sanchez, la nuova vita e storia lontana dalla grigia Manchester sotto le luci di Milano. E poi Chris Smalling, inseguito, amato, preso e ripreso dalla Roma allo scadere di una lunga estate. La Serie A è la terra delle seconde storie, per i giocatori che al Manchester United hanno vissuto d'alterne oppure di scarse fortune, ma anche rinascite come Ashley Young o Matteo Darmian.

Volti nuovi Così ci prova anche il Milan, one shot, con Diogo Dalot: 20 milioni per prenderlo dal Porto ma mai a pieno negli schemi e nelle gerarchie titolari di José Mourinho prima e di Ole Gunnar Solskjaer poi. Così ci prova pure la Lazio, con un altro portoghese, Andreas Pereira, promessa per ora mai mantenuta nel suo percorso, trequartista che alla corte di Simone Inzaghi spera di rivivere una storia come quella di Luis Alberto. Il percorso inverso lo farà Amad Diallo, crack del vivaio dell'Atalanta che i rossi di Manchester hanno già preso e che resterà sei mesi a farsi le ossa a Bergamo. Ma quella è un'altra storia, quella della Premier League che da tempo pesca il meglio degli altri campionati, Italia compresa.