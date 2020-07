L’esordio al Franchi di Amrabat: la Fiorentina ha preso uno dei migliori giocatori della Serie A

vedi letture

Cinque punti nelle ultime tre partite per la Fiorentina, che ieri sera è riuscita a riacciuffare l'Hellas Verona addirittura al 96' (1-1). Ma la notizia più bella - in chiave viola - emersa al Franchi non è stata il pareggio ormai insperato coi gialloblù, che comunque muove ulteriormente la classifica e avvicina sempre più i gigliati alla salvezza, bensì la partita strepitosa giocata da Sofyan Amrabat.

"Fra pochi mesi il Franchi sarà la sua nuova casa, ma il marocchino non si fa prendere dall'emozione e delizia tutti con uno splendido assist per Faraoni e una partita da todocampista. Tranquillo, preciso e intelligente, è il faro gialloblù e anche il migliore in campo in assoluto", è stato non a caso il nostro commento al suo 7,5 in pagella nella sfida contro i suoi futuri compagni di squadra.

Classe '96, arrivato a Verona in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro la scorsa estate dal Club Bruges, il talento marocchino è diventato d’altronde il todocampista della squadra di mister Juric, orchestrando la manovra con personalità, intelligenza, ma soprattutto tranquillità con e senza palla. Numeri, e continuità di rendimento, che hanno attirato inevitabilmente l'interesse delle big, italiane ed europee, che già a gennaio vi si sono quindi lanciate a capofitto: l'ha spuntata la Fiorentina, che sul gong finale del calciomercato invernale è riuscita a convincere Amrabat a dire no al Napoli e vestirsi di viola dalla prossima stagione.

Un'operazione da 18 milioni di euro+bonus, un vero e proprio affare se pensiamo alle cifre folli del mercato di oggi. Perché la Fiorentina si è assicurata uno dei migliori calciatori di questa Serie A e, di conseguenza, anche uno degli acquisti più azzeccati in vista del prossimo campionato. Con la speranza, ovviamente, che all'ombra del Duomo Sofyan da Huizen riesca a eguagliare le sue incredibili gesta di quest’anno.