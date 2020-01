Al minuto 66‘ inizia ufficialmente l’avventura di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter. Dopo un riscaldamento di oltre 20 minuti infatti Antonio Conte ha deciso di mandare in campo il danese sul risultato di 1-1. L’ex Tottenham entra in campo al posto di Alexis Sanchez, piazzandosi alle spalle di Lautaro e Lukaku. E i 51mila di San Siro, inevitabile, hanno salutato il suo ingresso in campo con una grande ovazione.