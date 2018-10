L'esordio di Luca, Lorenzo al top. I Pellegrini esaltano la Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

È la Roma dei Pellegrini. Lorenzo e Luca Pellegrini. Nessuna parentela tra i due, unico punto in comune quello di vestire la stessa maglia. Questa sera contro l'Empoli l'hanno fatto insieme per la prima volta.

Lorenzo è la certezza dei due, il giocatore che in queste settimane sta dimostrando di poter fare il salto di qualità per diventare un top player. E dire che poteva essere sacrificato all'altare del bilancio, con la Juventus dietro l'angolo pronta allo "scippo". È rimasto, nonostante un centrocampo che dopo l'arrivo di Nzonzi aveva qualche problema di abbondanza. Alla fine il sacrificato è stato Strootman. Prima del derby il bilancio parlava di una mezza bocciatura con l'Atalanta (fuori all'intervallo), una prova ordinaria col Chievo, una disastrosa col Bologna e tre panchine. L'infortunio di Pastore è stata la sua svolta: sulla trequarti al posto dell'argentino ha spaccato la stracittadina, segnando, facendo segnare e andando a recuperare palloni. Una prestazione da incorniciare che ha bissato pochi giorni dopo col Plzen e che ha avuto una nuova conferma stasera, a Empoli: progressioni, suggerimenti per gli attaccanti e ancora una pennellata su punizione che Nzonzi ha tradotto in rete, sulla falsa riga di sette giorni fa quando a incornare in gol fu Fazio. Difficile in uno stato di grazia simile metterlo in discussione. A tremare, semmai, è il Flaco...

Diverso il discorso per Luca, che a 19 anni ha fatto il suo esordio da titolare con la maglia giallorossa. Aveva già assaggiato il palcoscenico sia della Serie A che della Champions: qualche minuto, per prendere confidenza, ma non abbastanza per far vedere le sue qualità. Ha dimostrato gamba e soprattutto personalità: sia nei contrasti (al punto da prendere un cartellino giallo) sia in fase si progressione. Una bella favola per un ragazzo che 15 mesi fa si era rotto il crociato. Che la Roma lo ritenesse pronto lo si era capito già in sede di mercato, quando dopo la soluzione tampone Jonathan Silva dello scorso gennaio, si era puntato su di lui come alternativa a Kolarov. Del resto anche fuori dai nostri confini si erano accorti di lui (Liverpool). Buona la sua prima, sperando che lo sia di una lunga serie di partite.