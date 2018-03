L'esperimento di Gattuso: almeno tre facce possibili per questo Milan

© foto di Insidefoto/Image Sport

Lo scopriremo solo giocando: fuori Bonaventura, dentro la coppia Silva-Cutrone, per quello che potrebbe essere il primo 4-4-2 del Milan di Gennaro Gattuso. Ma sarà vera coppia? Con Jack fuori e Hakan Calhanoglu dentro, l’ipotesi di due esterni puri (l’altro ovviamente è Suso, il miglior giocatore di questa squadra) perde un po’ di senso. Risolverebbe la questione centrocampo, in chiaro affanno all’andata contro l’Arsenal. E per assurdo, dimostrando la sua polivalenza, potrebbe anche valorizzare ulteriormente il già rivitalizzato turco-tedesco, che però è apparso stanco a livello fisico nelle ultime uscite. Riccardo Montolivo, inoltre, non ha mai dato il meglio in un centrocampo in linea a quattro. Che Gattuso abbia provato il 4-4-2, comunque, non è un mistero: distinta alla mano resta la formazione più credibile. Che gli uomini in campo si sposerebbero bene anche con un 4-3-3, Calha interno con Kessie a spalleggiare Montolivo, è un’altra soluzione, più o meno ortodosso, agli esperimenti di Ringhio. E se ci fosse il trequartista? Farebbe felice un ex Cavaliere, ma è un modulo mai provato, di fatto: Suso o Calhanoglu alle spalle di Cutrone e Silva. Lo spagnolo perderebbe qualcosa, l’ex Bayern Leverkusen meno. L’Arsenal di sicuro potrebbe rimanere spiazzato. Come giocherà questo Milan? Gli uomini ci sono, il modulo lo scopriremo solo giocando.