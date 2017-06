L'estate dei club di Serie A - Bologna, tre tappe e il test con l'Hoffenheim

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inizierà in Sardegna la preparazione alla stagione 2017/18 del Bologna. Domenica 2 luglio la squadra emiliana si ritroverà a Castiadas, nel sud della Sardegna, per una settimana di pre-ritiro.

Successivamente, dopo qualche giorno di riposo, la compagine emiliana si trasferirà a Castelrotto dove resterà fino al 26 luglio: quattro amichevoli in programma, un solo avversario certo, il Südtirol il 22 luglio.

La terza fase della preparazione si svolgerà a Kitzbühel, in Austria. Anche qui ci saranno due test amichevoli. La preparazione in Tirolo si concluderà il 4 agosto: il giorno dopo la squadra di Donadoni si trasferirà a Sinsheim, in Germania, per un test contro l'Hoffenheim. Di seguito il programma.

IL PROGRAMMA

2 luglio - Inizio del pre-ritiro a Castiadas

8 luglio - Fine del pre-ritiro a Castiadas

12 luglio - Inizio del ritiro a Castelrotto

15 luglio - Amichevole contro avversario da individuare

16 luglio - Amichevole contro avversario da individuare

22 luglio - Amichevole Südtirol-Udinese

23 luglio - Amichevole contro avversario da individuare

26 luglio - Fine del ritiro al Castelrotto

30 luglio- Inizio del ritiro a Kitzbühel

31 luglio/4 agosto - Due amichevoli contro avversari da individuare

4 agosto - Fine del ritiro a Kitzbühel

5 agosto - Amichevole Hoffenheim-Bologna (A Sinsheim, Germania)