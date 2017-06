L'estate dei club di Serie A - Fiorentina, ritiro a Moena. Poi tour in Germania

La Fiorentina si ritroverà a Moena anche questa estate dopo l'ottavo posto finale nell'ultima Serie A. La squadra viola, che sarà guidata da Stefano Pioli, l'8 luglio sarà in provincia di Trento per 15 giorni di ritiro. Dopo la viola dovrebbe volare in Germania per una serie di test con club tedeschi che, però, non hanno ancora date precise. Certa solo l'amichevole contro il Wolfsburg di Mario Gomez. Di seguito il programma.

IL PROGRAMMA

8 luglio - Inizio del ritiro a Moena.

12 Luglio - Amichevole Fiorentina-Val di Fassa Team

15 Luglio - Amichevole Fiorentina-Trentino Team

19 Luglio - Amichevole Fiorentina-AC Trento

22 Luglio - Amichevole Fiorentina-Bari

23 luglio - Fine del ritiro a Moena

30-31 luglio - Partenza per la Germania

5-6 agosto - Amichevole Wolfsburg-Fiorentina

7 agosto - Ritorno dalla Germania