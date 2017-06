L'estate dei club di Serie A - Juventus, raduno il 10. Poi Messico e USA

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inizierà il 10 luglio la stagione della Juventus. Il club campione d'Italia e vice-campione d'Europa si ritroverà a Vinovo tra meno di due settimane per la ripresa degli allenamenti, anche se i giocatori impegnati con le Nazionali riprenderanno qualche giorno dopo. Poi i bianconeri sono attesi da una doppia tournée: in Messico prima, negli Stati Uniti poi. Di seguito il programma.

IL PROGRAMMA

10 luglio - Raduno a Vinovo

15-16 luglio - Partenza per il Messico dove il il 18 e 19 luglio si disputerà la 'SupercopaTecate' a Monterrey, contro il Club de Futbol Monterrey e Tigres.

20 luglio - Spostamento negli Stati Uniti per la International Champions Cup. La Juventus affronterà il Barcellona (New York, 22 luglio), Paris Saint Germain (Miami, 26 luglio) e Roma (Boston, 30 luglio).