L'estate dei club di Serie A -, Roma tra USA e Siviglia. Poi test con la Chape

Come di consueto, ripartirà da Pinzolo la stagione della Roma. La squadra giallorossa si ritroverà venerdì prossimo in provincia di Trento per una settimana di allenamenti prima di iniziare a girare il mondo. Due i tornei estivi già fissati a cui prenderà parte la società capitolina: l'International Champions Cup e il Trofeo Puerta. Di seguito il programma.

IL PROGRAMMA

7 luglio - Raduno a Pinzolo.

11 luglio - Test in famiglia

14 luglio - Amichevole contro avversario ancora da definire e rientro nella Capitale.

16-17 luglio - Partenza per gli USA.

19 luglio - PSG-Roma (Detroit, International Champions Cup)

25 luglio - Roma-Tottenham (New York, International Champions Cup)

30 luglio - Juventus-Roma (Boston, International Champions Cup)

10 agosto - Siviglia-Roma (Siviglia, Trofeo Antonio Puerta)

1 o due settembre - Roma-Chapecoense