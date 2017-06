L'estate dei club di Serie A - Sassuolo, via all'era Bucchi. Ritiro a Vipiteno

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Si ritroverà domenica 9 luglio il nuovo Sassuolo che dopo il lungo ciclo Di Francesco volta pagina e si affida a Christian Bucchi. La squadra neroverde è attesa alle ore 19 presso l’Hotel Due Pini di Corlo di Formigine e, da lunedì 10 a giovedì 13 luglio, ha in programma sedute mattutine di allenamento presso lo Stadio Ricci di Sassuolo (tranne martedì 11, giornata di Test Mapei sul sintetico di Fiorano).

Giovedì pomeriggio 13 luglio ci sarà la partenza per il ritiro di Vipiteno-Racines dove la squadra rimarrà fino a sabato 29 luglio, giorno previsto per il rientro a Sassuolo.

Ancora da decifrare le avversarie e le date delle amichevoli: secondo prime indiscrezioni, il Trofeo Tim dovrebbe disputarsi intorno al 10 agosto. Il 3 agosto ci sarà la presentazione della squadra alla città. Di seguito il programma.

IL PROGRAMMA

9 luglio - Raduno a Formigine

13 luglio - Partenza per Vipiteno-Racines

14 luglio - Inizio del ritiro

29 luglio - Ritorno a Sassuolo

3 agosto - Presentazione della squadra 2017/18

9-10 agosto - Trofeo TIM