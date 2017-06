L'estate dei club di Serie A - SPAL, definita l'estate del ritorno in A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ritiro diviso in due fasi quello della SPAL, fresca di promozione in Serie A. La truppa estense si ritroverà nel proprio quartier generale il 7 luglio, per poi partire alla volta di Tarvisio, dove soggiornerà fino al 21 luglio per quella che sarà la prima parte della preparazione estiva; dal 21 al 29 luglio, i biancazzurri saranno invece ad Auronzo di Cadore.

Fitto il programma delle amichevoli, che si concluderanno il 30 luglio a Perugia, contro la formazione guidata da mister Giunti. Di seguito il programma.

IL PROGRAMMA

7 luglio - Ritrovo presso il Centro Sportivo “G.B. Fabbri” di Ferrara

8 luglio - Test fisici al mattino e partenza, nel pomeriggio per Tarvisio (Udine)

15 luglio - Amichevole SPAL-Tamai (ore 17)

19 luglio - Amichevole SPAL-Campodarsego (ore 17)

21 luglio - Fine del ritiro di Tarvisio e partenza in serata per Auronzo di Cadore (Belluno)

22 luglio - Amichevole Lazio-SPAL (ore 17:30) per il Trofeo “Tre Cime di Lavaredo”

26 luglio - Amichevole SPAL-Triestina (ore 17:30)

29 luglio - Fine del ritiro di Auronzo di Cadore; in serata partenza per Firenze

30 luglio - Amichevole Perugia-SPAL (ore 20:30 presso stadio "Curi" di Perugia)

Dal 31 luglio al 2 agosto - Riposo

3 agosto - Rientro al Centro Sportivo “G.B. Fabbri”

6 agosto - Amichevole SPAL-Chievo Verona (A Ferrara)