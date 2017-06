L'estate dei club di Serie A - Torino, doppio ritiro e amichevole a Guingamp

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per il quinto anno consecutivo, il Torino si ritroverà a Bormio per iniziare la preparazione della stagione sportiva. La squadra granata darà il via ai lavori il prossimo 14 luglio, due settimane ricche di appuntamenti, prima di una seconda fase che come nella passata stagione si svolgerà in Austria: già fissata l'amichevole contro l'Huddersfield, da definire un secondo test sempre in terra austriaca. Di seguito il programma.

IL PROGRAMMA

14 luglio - Inizio del ritiro a Bormio

16 luglio - Amichevole Torino-Casateserogoredo

20 luglio - Amichevole Torino-Olginatese

23 luglio - Amichevole Torino-Renate

28 luglio - Fine del ritiro a Bormio

29 luglio - Amichevole Guingamp-Torino (Allo Stade du Roudourou, Francia)

1-2 agosto - Inizio seconda fase del ritiro in Austria.

4 agosto - Amichevole Torino-Huddersfield Town (A Jenbach, Austria)

5-6 agosto - Rientro in Italia.