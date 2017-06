L'estate dei club di Serie A - Udinese in Carinzia: 5 test in programma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tutte da decifrare le avversarie estive dell'Udinese che tornerà al lavoro già a partire da giovedì 6 luglio. La squadra si allenerà al Bruseschi fino al 15 luglio, poi dal 16 si trasferirà in Carinzia, a Sankt Veit, per un ritiro di 15 giorni fino al 30 luglio. La squadra di Delneri lavorerà alla Jacques Lemans Arena. In queste due settimane ci saranno quattro test amichevoli: il 19, il 23, il 26 e il 30. Ma ancora non si conoscono gli avversari, né gli stadi in cui verranno disputate.

Amichevole già fissata alla Dacia Arena anche per il 5 agosto: anche in questo caso, sfidante ancora non individuata. Di seguito il programma

IL PROGRAMMA

6 luglio - Ritrovo della squadra al Bruseschi

15 luglio - Fine del lavoro al Bruseschi e trasferimento in Carinzia

16 luglio - Inizio del ritiro a Sankt Veit

19 luglio - Amichevole contro avversario da individuare

23 luglio - Amichevole contro avversario da individuare

26 luglio - Amichevole contro avversario da individuare

30 luglio - Amichevole contro avversario da individuare

30 luglio - Fine del ritiro a Sankt Veit

5 agosto - Amichevole alla Dacia Arena contro avversario da individuare