L'estate dei procuratori - Bozzo, ciliegina Bernardeschi: intrigo Morata

Beppe Bozzo e un'estate iniziata con l'idea di accontentare Federico Bernardeschi dovendo fare i conti con la Fiorentina e Pantaleo Corvino, che non hanno abbassato le loro richieste neanche di un centesimo.

Operazione più importante: come detto quella che ha portato il giovane italiano classe 1994 alla Juventus è stata una trattativa molto difficile da condurre ma l'agente non si è fatto trovare impreparato e ha spostato il suo assistito all'interno dell'unica squadra voluto dallo stesso giocatore, pronto adesso a giocarsi le proprie carte in bianconero, sapendo di doversi sudare il posto settimana dopo settimana. Corvino è stato chiaro fin da subito chiedendo 40 milioni di euro, non trattabili, per far partire l'ormai ex numero 10 viola che aveva il contratto in scadenza nel 2019. Prima il rifiuto alla proposta di rinnovo avanzata dal club gigliato e poi il trasferimento alla Vecchia Signora, dove Bernardeschi cercherà di scrivere pagine importanti da protagonista, sia nel presente che nel futuro.

Le altre operazioni: Bozzo è stato protagonista, nel ruolo di intermediario, anche nell'estate di Alvaro Morata, partito dal Real Madrid per trovare spazio con più continuità. Prima le lunghe chiacchierate con il Milan, che non hanno però prodotto i risultati sperati e successivamente l'aiuto, all'agente Juanma Lopez che ha la procura dell'attaccante spagnolo, a portare lo stesso centravanti al Chelsea di Antonio Conte. Operazioni importanti che hanno cambiato gli equilibri sia della Serie A che di Liga e Premier League dunque per l'agente italiano.

