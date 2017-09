L'estate dei procuratori - Lippi, rammarico Spinazzola ma Caprari sorride

Così i procuratori più importanti hanno rimescolato le carte della Serie A

Davide Lippi è stato un altro dei protagonisti dell'estate calcistica italiana, con tante trattative nelle quali è entrato da intermediario oltre a mettere a segno il colpo Gianluca Caprari per la Sampdoria. Il rammarico è rappresentato invece da Leonardo Spinazzola che sarebbe andato volentieri alla Juventus con un anno di anticipo ma che alla fine è rimasto a Bergamo e si giocherà le sue carte agli ordini di Gasperini.

Operazione più importante: Davide Lippi è stato uno degli artefici della trattativa, da intermediario, che ha portato all'Inter, dalla Fiorentina, Borja Valero. Il giocatore è stato scaricato dai viola ma per niente al mondo avrebbe voluto lasciare Firenze in questa sessione di mercato e questo fa capire ancora meglio la portata dell'operazione, che si è conclusa in tempi brevi nella prima parte della finestra di trasferimenti estiva.

Le altre operazioni: come detto l'agente è stato protagonista del passaggio di Gianluca Caprari dall'Inter alla Sampdoria, rientrato nell'affare che ha portato Skriniar ai nerazzurri, ma non c'è solo questo: Pietro Iemmello è infatti ripartito da Benevento dopo l'esperienza al Sassuolo, mentre Matteo Politano sarebbe potuto andare allo Zenit con Lippi nel ruolo di intermediario, ma alla fine è arrivato il rinnovo con il club neroverde.

Riepilogo:

- Borja Valero dalla Fiorentina all'Inter

- Pietro Iemmello dal Sassuolo al Benevento

- Gianluca Caprari dall'Inter alla Sampdoria

- Matteo Politano rinnovo con il Sassuolo