L'estate dei procuratori - Lucci, colpo Bonucci. Zappacosta la ciliegina

Così i procuratori più importanti hanno rimescolato le carte della Serie A

Uno dei grandi protagonisti del mercato estivo della nostra Serie A è stato senza dubbio Alessandro Lucci, agente che ha spostato molti calciatori sia tra club italiani che esteri, pensando anche ad alcuni rinnovi per i suoi assistiti.

Operazione più importante: il trasferimento che ha portato Leonardo Bonucci dalla Juventus al Milan è stato quello che ha sconvolto l'estate calcistica italiana. Il difensore è stato acquistato dai rossoneri per 40 milioni di euro e adesso è pronto a guidare la formazione di Montella verso le prime posizioni della classifica. Una trattativa tutto sommato veloce, nata e portata a termine nel giro di tre o quattro giorni, per un aspetto da non sottovalutare, visti anche i tanti tormentoni che hanno caratterizzato gli ultimi due mesi di mercato.

Le altre operazioni: se quella relativa a Bonucci, oltre che essere la più importante, è stata anche una delle prime concluse, quella che ha chiuso l'estate di Lucci, col botto, è senza ombra di dubbio la trattativa che ha portato Davide Zappacosta dal Torino al Chelsea per 25 milioni di euro, nella quale Lucci ha svolto il ruolo di intermediario. Un affare per Urbano Cairo e i granata, un sogno per il calciatore, con l'agente che ha recitato un ruolo importantissimo. Il ritorno di Andrea Bertolacci al Genoa e il trasferimento di Luis Muriel dalla Sampdoria al Siviglia sono stati altri due ottimi colpi, con il primo che proverà a ritrovarsi dopo i difficili anni trascorsi al Milan e l'attaccante che cercherà la definitiva consacrazione in Spagna. Un altro centrocampista che ha cambiato casacca è Matias Vecino: l'Inter ha pagato la clausola da 24 milioni presente sul suo contratto con la Fiorentina. Importante anche il riscatto da parte della Juventus di Juan Guillermo Cuadrado, mentre nelle ultime ore il procuratore ha trovato una sistemazione anche a Nenad Tomovic, passato dalla Fiorentina al Chievo in prestito con diritto di riscatto. Con la finestra di trasferimenti estiva che si è conclusa, adesso l'agente è alle prese con il rinnovo di Suso con il Milan, con Lucci che ha preso la procura dell'esteno proprio in estate, così come quella di Milan Badelj. L'accordo è vicino e non ci dovrebbero essere problemi per trovare una soluzione in tempi molto brevi.

Riepilogo:

- Leonardo Bonucci dalla Juventus al Milan

- Davide Zappacosta dal Torino al Chelsea

- Luis Muriel dalla Sampdoria al Siviglia

- Andrea Bertolacci dal Milan al Genoa

- Matias Vecino dalla Fiorentina all'Inter

- Nenad Tomovic dalla Fiorentina al Chievo Verona

- Juan Guillermo Cuadrado riscattato dalla Juventus dal Chelsea

- Milan Badelj e Suso: prese le procure