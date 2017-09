L'estate dei procuratori - Moggi, Lapadula e non solo: affari con il Milan

Così i procuratori più importanti hanno rimescolato le carte della Serie A

Alessandro Moggi è stato uno dei protagonisti del mercato che si è appena concluso e in particolare per alcuni affari, riusciti o tentati, con il Milan. L'agente, soprattutto nella prima parte della sessione estiva ha fatto base nella sede del club rossonero.

Operazione più importante: quella relativa al passaggio dal Milan al Genoa di Gianluca Lapadula è stata la trattativa più di rilievo condotta da Moggi negli ultimi tre mesi. Il giocatore adesso proverà a rilanciarsi in rossoblù dopo l'anno trascorso a Milano ed è stato acquistato dai liguri per poco meno di 15 milioni di euro.

Le altre operazioni: come detto è stato con il Milan che Moggi ha intavolato più trattative. Il suo zampino c'è stato anche nel trasferimento in rossonero di Mateo Musacchio, arrivato dal Villarreal per rinforzare la difesa di Vincenzo Montella, mentre non è poi andata in porto l'operazione relativa a Gabriel Paletta, rimasto al club meneghino.

Riepilogo:

- Gianluca Lapadula dal Milan al Genoa

- Mateo Musacchio dal Villarreal al Milan