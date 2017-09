L'estate dei procuratori - Raiola, maratona Donnarumma: Niang all'ultimo

Così i procuratori più importanti hanno rimescolato le carte della Serie A

© foto di Alessio Alaimo

Sempre protagonista sul mercato e anche in questa occasione non è certo rimasto in disparte. Stiamo parlando di Mino Raiola, al lavoro dal primo all'ultimo giorno sia con i rinnovi che con le varie trattative per i suoi assistiti.

Operazione più importante: ha tenuto con il fiato sospeso tutti i tifosi del Milan ma alla fine il rinnovo di Gianluigi Donnarumma con i rossoneri è arrivato. Dopo un lunga tira e molla l'accordo è stato trovato, anche se lo stesso agente aveva comunicato a Fassone e Mirabelli la volontà del suo assistito di non prolungare il suo contratto. Nel nuovo accordo è stata inserita una clausola rescissoria da 75 milioni di euro e per questo non è da escludere che anche nella prossima estate il nome del portiere non sia al centro del mercato.

Le altre operazioni: M'Baye Niang ha lasciato il Milan per raggiungere il Torino, per un'operazione da 20 milioni di euro chiusa nelle ultime ore della sessione estiva, mentre Moise Keane proverà a ritagliarsi spazio al Verona, dov'è andato in prestito dalla Juventus. Per un giovane che è partito la Vecchia Signora, grazie a Raiola, ha invece dato il benvenuto a Blaise Matuidi, dopo due anni di corteggiamento. Omar El Kaddouri ha salutato l'Italia per trasferirsi al PAOK Salonicco, mentre Ricardo Kishna ripartirà dal Benevento. All'estero grandi movimenti sul fronte Manchester United, che ha piazzato il colpo Romelu Lukaku dall'Eveton oltre a trattenere per un'altra stagione Zlatan Ibrahimovic. Kenny Tete è passato dall'Ajax al Lione, mentre l'estate dell'agente è stata caratterizzata anche dalla procura presa a Marco Verratti, aspettando quella di Lorenzo Insigne.

Riepilogo:

- M'Baye Niang dal Milan al Torino

- Gianluigi Donnarumma rinnovo con il Milan

- Antonio Donnarumma dall'Asteras Tripolis al Milan

- Kenny Tete dall'Ajax al Lione

- Moise Keane dalla Juventus al Verona

- Ricardo Kishna dalla Lazio al Benevento

- Romelu Lukaku dall'Everton al Manchester United

- Zlatan Ibrahimovic rinnovo con il Manchester United

- Omar El Kaddouri dall'Empoli al PAOK Salonicco

- Marco Verratti: presa la procura