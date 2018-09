L'estate della Roma: chi tra i volti nuovi è all'altezza degli ex titolari?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sei partite e un allenatore già sulla graticola. Lo stesso che meno di cinque mesi fa portò la squadra a un passo dalla finale di Champions League ha, adesso, le partite contate. E' la parabola di qualsiasi allenatore, è anche quella di Eusebio Di Francesco. Il passato, anche quello recente, non conta, tutto è strettamente legato ai risultati e l'ex tecnico del Sassuolo dovrà vincere contro il Frosinone e non perdere il derby di sabato per evitare di esser spodestato.

Ci sta capendo poco l'allenatore pescarese, che cambia e ricambia alla ricerca del giusto assetto. Senza però riuscire mai a trovare la quadra. La Roma vista ieri a Bologna è apparsa a tratti imbarazzante, e quando una squadra gioca così male - sfilacciata, senza idee e senza testa - non possono che esserci anche responsabilità dell'allenatore.

Anche, ma non solo. Perché forse, distratti dai tanti volti nuovi avvistati dalle parti di Trigoria tra giugno e agosto, tifosi e addetti ai lavori hanno un po' perso di vista il lavoro complessivo. Dettato, certo, da motivi di bilancio, ma che ha privato la squadra della sua spina dorsale. Del portiere migliore dell'ultima Champions League e di due centrocampisti titolari.

Al loro posto, tanti acquisti di prospettiva. Tanti volti nuovi, ma che al momento non danno le garanzie di chi già c'era. In basso la campagna acquisti estiva e una domanda che sorge spontanea: tra i volti nuovi, c'è qualcuno che sta facendo meglio di chi era a Trigoria fino a pochi mesi fa?

Acquisti - Pastore, Kluivert, Olsen, Nzonzi, Cristante, Zaniolo, Marcano, Corci, Mirante, Santon, Bianda, Fuzato.

Cessioni - Gerson, Defrel, Bruno Peres, Skorupski, Strootman, Alisson, Nainggolan.