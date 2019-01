L’estate è adesso: pioggia di investimenti programmati per giugno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È un gennaio mascherato, che unisce al freddo dell’inverno il profumo dell’estate che incombe. Non tanto per situazioni climatiche da definire, quanto piuttosto a causa delle tante trattative che si stanno intavolando proprio in queste ore con la prospettiva di renderle effettive nella nuova stagione. E così la Juventus, maestra nell’organizzazione capillare del suo futuro, sta prenotando Romero dal Genoa scippandolo alla concorrenza, ed allo stesso modo l’Inter sta sfruttando i buoni uffici con la Sampdoria per fare suo Andersson nonostante il pressing dello United. Il mercato dei difensori appassiona, ed il Milan non vuole farsi trovare impreparato. Per questo motivo i rossoneri lavorano su Benatia approfittando dell’insoddisfazione del marocchino per lo scarso impiego in maglia bianconera. Cambiando reparto è molto attivo il Napoli, prossimo a ultimare l’acquisizione di Kouame dal Genoa, mentre resta ancora da stabilire il futuro del compagno di reparto Piatek, corteggiato da tutti i top club del vecchio Continente. Senza dimenticare la fantasia, quella Made in Argentina che risponde al profilo di Rodrigo De Paul: il trequartista dell’Udinese è corteggiato dalle due milanesi, con la prospettiva di concludere ora un accordo che diventi effettivo, ovviamente, dalla prossima estate.