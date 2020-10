L'esterno goleador che piace ai club di A: Elyounoussi oro del Celtic, anche se in prestito

Erling Haaland, Alexander Sorloth, Sander Berge, Morten Thorsby, Kristoffer Ajer, Martin Odegaar, Jens Petter Hauge. Negli ultimi anni, il calcio norvegese ha sfornato una moltitudine di talenti, che hanno permesso al movimento di crescere e tornare ai fasti del passato. La Nazionale è una delle più multietniche che ci siano, grazie all'apporto dei tanti immigrati che vivono nel Paese scandinavo: vi hanno trovato spazio lettoni, kosovari, indiani, ghanesi e soprattutto marocchini. Tra questi ultimi c'è anche Mohamed Elyounoussi, l'attaccante classe 1994 del Celtic che ieri ha messo paura al Lille con una doppietta. Insieme ad Odsonne Edouard e al connazionale Ajer è la stella della squadra scozzese, ma il suo cartellino è di proprietà del Southampton.

Esterno goleador - Velocità, dribbling e senso del gol. Un'ala sinistra ormai matura, capace di essere un pericolo costante per le difese avversarie. Elyounoussi è cresciuto calcisticamente nel Sarpsborg ma è grazie al Molde a al Basilea che è riuscito a farsi notare al grande pubblico. In carriera ha già segnato quasi 100 reti (già 7 in 16 partite stagionali): ne sa qualcosa il Milan, che una settimana fa ha rischiato di pareggiare una sfida ampiamente dominata dopo che la rete di Elyounoussi aveva rivitalizzato i padroni di casa. Atalanta, Sampdoria e Genoa hanno provato in passato ad acquistarlo, ma i Saints hanno sparato sempre alto. Il futuro è tutto da scrivere e chissà che la prossima tappa non sia proprio la nostra Serie A.