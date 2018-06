L'età, l'eterno secondo, la cabala: perché la Juve deve cedere Higuain

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gonzalo Higuain in o out? La domanda, in casa Juventus, riguarda il futuro del proprio centravanti. Del quale i bianconeri stanno parlando con l'Inter, costruendo lo scambio del secolo con Mauro Icardi: l'impensabile, applicato al calcio. Ma Higuain è richiesto anche in Premier League, dove il Chelsea, prima ancora di prendere l'allenatore, sta pensando al grande colpo per il proprio attacco. E lui stesso, con le parole di ieri, ha aperto a un futuro oltremanica. Cedere Higuain: perché sì, perché no. Un po' esercizio di stile, un po' lista dei pro e dei contro. Partiamo dal perché la Juventus dovrebbe privarsi del proprio numero 9.

L'età inizia a farsi sentire: la carta d'identità recita 10 dicembre 1987 alla voce data di nascita. Difficile considerare "vecchio" un calciatore che ha appena superato i trent'anni, che ha dimostrato anche nell'ultima stagione di vivere un ottimo momento di forma. Il Pipita, però, non rimarrà appetibile per sempre: ha ancora tanto davanti a sé, ma la valutazione di mercato è destinata a scendere. La Juventus, in questo momento, può partire da una situazione di forza, imporre il proprio prezzo e la propria valutazione, dai 60 milioni in su. Cosa che non è detto il club bianconero possa fare anche nell'estate 2019, o 2020.

Eterno secondo a livello internazionale: il palmarès di Higuain è fatto anche di argenti e secondi posti. Vicecampione del mondo e due volte della Copa América con l'Argentina. E poi Cardiff, ennesimo secondo posto. Con la Juve, ha segnato 10 gol in 22 partite di Champions League. Un bottino non stellare, ma buono. Quasi mai, però, è stato il vero trascinatore della squadra. In stagione, per esempio, ha fatto la differenza soltanto nel doppio confronto col Tottenham. Non è poco, per carità. Ma anche contro il Real Madrid è rimasto a guardare mentre Mandzukic portava la Juve a sognare la rimonta.

Champions e cabala: il calcio è fatto anche di scaramanzia, di strani incroci. Buffon saluta la Juventus senza aver vinto la Champions. Higuain ha visto il Real alzare la stessa coppa non appena lui ha salutato la casa blanca. Corsi e ricorsi, il calcio è strano e racconta anche storie di fortuna o sfortuna.

Stagione in chiaroscuro: non si può parlare di fase calante, è già chiaro. Però la seconda stagione di Higuain a Torino, numeri alla mano, non è stata di quelle da incorniciare. Soltanto 16 gol in campionato: in Italia non aveva mai segnato così poco, in generale non gli capitava dalla ultima stagione al Real, quando però la media realizzativa era comunque stata molto più alta, con 16 reti in 28 presenze. Un'annata complicata, quella di Higuain, che ha coinciso con le difficoltà generali dell'attacco della Juventus nel trovare un assetto definitivo.

La voglia di cambiare aria: inutile nascondersi, le parole dal ritiro dell'Argentina possono essere l'ago della bilancia. Higuain ha aperto le porte alla Premier League, esperienza mai provata prima in carriera, confermando che quegli scricchiolii erano avvisaglie di un possibile addio. Non terrà il broncio, e non punterà i piedi per andare via, questo è certo. Ma l'intenzione c'è, e di solito conviene fare i conti con le motivazioni dei propri campioni.