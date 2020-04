L'eterna lotta (social) tra CR7 e Messi. Quando un post Instagram vale quasi un milione di euro

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica spazio all'eterna sfida a distanza tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo, che non accenna a placarsi nemmeno in questo periodo di quarantena. La prossima sfida - si legge - è infatti allungare le mani anche sul 2020, conservare il potere nell’anno più incredibile di sempre. I segnali ci sono tutti: il 7 e il 10 probabilmente lotteranno per un’altra Champions e un altro Pallone d’oro, in questo eterno gioco in cui, per competere tra loro, cancellano la concorrenza.

Si ripartirà da loro - continua La Gazzetta dello Sport -, campioni sul rettangolo verde, ma anche star a livello globale. Come misura il termometro dei social, c’è un generale calo d’interesse su Instagram nei confronti dei calciatori, ma non per loro due. Perché le due star del pallone sono anche aziende, che monetizzano il seguito che hanno sul web: gli esperti stimano ad esempio che un post di Cristiano valga poco meno di un milione di euro.

Se prendiamo come lasso di tempo quello che va dal 9 marzo (giorno in cui il calcio italiano ha chiuso del tutto) a ieri, infatti, si può notare che CR7 ha avuto un incremento di 7,8 milioni di follower ed è arrivato a quota 215 milioni, una cifra spaventosa, con un incremento su per giù di 200.000 al giorno. Il tutto senza giocare, senza fare gol e senza far sognare i suoi tifosi. Anche Messi, nello stesso lasso di tempo, è andato bene: i suoi “seguaci” sono aumentati di quattro milioni. Solo il brasiliano Neymar può reggere il confronto (più 2,8 milioni) con i due tiranni, mentre gli altri si devono accontentare di variazioni non molto significative