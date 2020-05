L'eterno mistero Lucas Paquetà tra le voci d'addio e numeri sotto la media

Lucas Paquetà è uno dei grandi misteri della Serie A. Il brasiliano, già dallo scorso gennaio, è uno dei nomi che circolavano per la trequarti e per la mediana della Fiorentina. Perché il Milan, dopo aver provato e tentato ancora, con più tecnici e diversi moduli, ha forse iniziato ad avere il dubbio che tra l'ex giocatore del Flamengo e Kakà, suo metro di paragone iniziale, corrono probabilmente classi di differenza. Le classifiche dei parametri stagionali offerte da Comparisonator raccontano di un calciatore che non spicca in A per nessuna skill.

Parametri mediocri La cruda realtà è questa. Il brasiliano non eccelle in nessun dato. Nelle tabelle offensive la miglior posizione è quella sui tiri di testa fatti: due, diciottesimo. In quelle difensive i numeri sono ancora più bassi e anche considerando le tabelle e confrontando Paquetà con la media del campionato, è sempre al di sotto della sufficienza.

Bene solo nelle intenzioni Interessante sfruttare anche il dato delle classifiche tra tentativi e gesti tecnici riusciti. Paquetà è (di poco) sopra la media per tiri fatti e dribbling tentati. Ma al di sotto se si parla di conclusioni nello specchio o di avversari saltati. Un grande punto interrogativo. Raccontato al meglio dalle classifiche di Comparisonator.