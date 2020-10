L'eterno Papu Gomez. Conferme sul rinnovo con l'Atalanta: firmerà fino al 2024

Un avvio di stagione spettacolare con tre vittorie nelle prime tre giornate e un mercato che ha reso ancor più completa la rosa dell'Atalanta. Il presente della Dea è da considerarsi assolutamente positivo anche se presto potrebbe migliorare ulteriormente. Come conferma Tuttosport, la trattativa per il rinnovo di Aleandro "Papu" Gomez è in stato "decisamente avanzato". Pronto per l'argentino un nuovo accordo fino al giugno 2024.