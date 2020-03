L'Europa che gioca: Bielorussia e Turchia. Lukashenko propone il trattore per contrastare il virus

vedi letture

Solo Bielorussia e Turchia fin qui sono i paesi europei dove si continua a giocare. Con la chiusura del campionato ucraino solo due tornei UEFA resistono.

In Turchia solamente lo scorso weekend sono state prese le prime misure restrittive: porte chiuse ma avanti a giocare. Lo spettacolo deve continuare. Ieri sera è andato in scena il recupero del 21° turno fra Goztepe e Caykur Rizespor: 2-0 per i padroni di casa, spettacolo desolante. Il bilancio attuale è di 98 casi di coronavirus e il decesso di un uomo di 89 anni. Non è comunque da escludere che qualcosa cambi in questi giorni: è nell'aria la possibilità del rinvio dei prossimi turni di campionato.

Domani parte il campionato bielorusso, si apre con Energetyk-BDU contro BATE Borisov. E oggi già il campionato riserve è partito. Qui nessuna restrizione, nonostante i 36 casi registrati sebbene senza decessi. Il presidente Alexander Lukashenko sembra il primo a non preoccuparsi della situazione tanto che, come riporta il The Moscow Times, ha invitato i cittadini a lavorare in campagna per contrastare il COVID-19. Aggiungendo: "È bello guardare in televisione le persone che lavorano con i trattori, senza che nessuno parli del virus. Qui, il trattore guarirà tutti. I campi guariranno tutti". Nel dubbio la Russia ha chiuso le frontiere proprio con la Bielorussia.