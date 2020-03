L'Europa del calcio taglia gli stipendi. In Scozia il governo paga l'80% ma fino a 2.500 sterline

Mentre in Italia si discute collegialmente a livello di Lega su quel che sarà della stagione e degli stipendi dei calciatori, nel resto d'Europa - a parte la Francia dove si può applicare direttamente un provvedimento d'emergenza del governo di Parigi - il tema non è ancora in discussione o è delegato all'iniziativa singola di club o giocatori.

In Scozia - sottolinea La Gazzetta dello Sport - il governo si è impegnato a pagare l’80% degli stipendi di chi non può lavorare ma fino a 2.500 sterline al mese: non si capisce ancora come i club di calcio possano approfittare di questa cassa integrazione, in una lega che a causa delle difficoltà finanziarie non reggerebbe a uno stop prolungato (per ora, fino al 30 aprile).