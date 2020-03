L'Europa del calcio taglia gli stipendi, ma in Liga il Barça dice no. E monta la polemica sull'ERTE

Mentre in Italia si discute collegialmente a livello di Lega su quel che sarà della stagione e degli stipendi dei calciatori, nel resto d'Europa - a parte la Francia dove si può applicare direttamente un provvedimento d'emergenza del governo di Parigi - il tema non è ancora in discussione o è delegato all'iniziativa singola di club o giocatori.

Ad esempio - sottolinea La Gazzetta dello Sport - in Spagna il tema “taglio degli stipendi” finora ha riguardato soltanto il Barcellona. Il presidente Bartomeu ha fatto presente ai 4 capitani, Messi, Busquets, Piqué e Sergi Roberto la necessità di abbassare il monte-stipendi (più del 70% di un fatturato comunque mostruoso da 1 miliardo di euro). Un sondaggio più che altro, e il messaggio portato dai capitani allo spogliatoio non ha avuto per il momento un riscontro positivo. In Spagna - continua La Gazzetta dello Sport - sta montando polemica sull’ERTE, una sorta di licenziamento temporaneo, cui stanno ricorrendo grandi compagnie. Alcuni club di calcio ci stanno pensando, il Valencia ha già detto che non lo applicherà, ma club delle serie minori sì, anche se l’assocalciatori (AFE) si è già opposta.