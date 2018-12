L'Europa disastrosa del Milan. E il ranking continua a piangere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il sorteggio di Montecarlo sembrava clemente per il Milan, peraltro rafforzato con un pezzo da novanta in attacco. Dopo gli ottavi di finale raggiunti lo scorso anno i rossoneri sembravano aver le carte in regola magari non per vincere, ma per fare meglio sì. Sorteggio alla portata, non facilissimo come un anno fa ma sicuramente non proibitivo con la squadra materasso Dudelange, un Olympiacos in fase calante e un Betis ambizioso ma che non poteva rappresentare uno spauracchio.

Una Europa League che ha lanciato un campanello d'allarme sin dalla prima uscita. Il Dudelange ha sorpreso tutti ed è entrato nella storia come prima squadra lussemburghese ad arrivare a una fase a gironi di una competizione europea. Ma, appunto, rappresenta una realtà calcistica dagli standard troppo lontani da quelli italiani. Vincere 1-0 grazie alla rete dell'unico titolare in campo (Higuain) ha lasciato qualche mugugno. Il 3-1 all'Olympiacos sembrava aver chiuso già i conti della qualificazione, insabbiando i difetti visti anche contro i greci, che per buona parte della partita sono stati in vantaggio.

La svolta contro il Betis il 25 ottobre a San Siro. Qui il Milan si supera: fino ad allora gli andalusi non avevano mai segnato nei primi 45 minuti, considerando tutte le competizioni. Rompono il ghiaccio a Milano e riescono pure a portarsi a casa i tre punti, nonostante un arbitraggio, quello dell'olandese Nijhuis inadeguato con un rigore evidente negato a Castillejo. Il pari al ritorno a Siviglia mette gli uomini di Gattuso in una situazione non troppo piacevole, con l'Olympiacos che intanto ha azzerato lo svantaggio facendo il suo dovere contro il Dudelange, ossia vincere con goleada.

Il Milan riesce nell'impresa al ritorno contro i lussemburghesi si farsi fare due reti. La reazione c'è e porta a un 5-2 che lascia la squadra con un considerevole vantaggio contro l'Olympiacos. Il resto, ad Atene, è storia: Castillejo dorme, i greci sbloccano una partita che non sembrava dare l'impressione di schiodarsi dallo 0-0. Al resto ci pensa la sfortuna, la paura e l'arbitraggio. La seconda stagione europea dopo i tre anni di silenzio si rivela peggiore della prima. Con un ranking che resterà deficitario anche in chiave sorteggi il prossimo anno, a prescindere dalla competizione in il Milan farà parte.