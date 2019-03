L'Europa League e gli errori del passato: il Napoli vuole voltare pagina

© foto di Insidefoto/Image Sport

Carichi e determinati. Concentrati sull'obiettivo Europa League, che quest'anno è obiettivo come mai in passato. Non è la prima volta, ma questa volta già a metà stagione è passato chiaro il concetto che tutto sarebbe stato subordinato all'Europa, anche se questa Europa non si chiama Champions League. Qualche accenno di questa determinazione s'è vista già con lo Zurigo: non un test particolarmente probante, però la doppia sfida è stata approcciata con la testa giusta. E qualificarsi agli ottavi non era così scontato se è vero che nelle sei precedenti partecipazioni solo due volte il Napoli s'è spinto oltre i sedicesimi di finale. In una occasione è stato addirittura sfiorato l'atto conclusivo, perdendo nel doppio confronto col Dnipro. In panchina c'era Rafa Benitez, altro tecnico a vocazione europea proprio come Carlo Ancelotti. Che non vuole essere ricordato a Napoli solo per la sua bravura, per i suoi successi precedenti al sì a De Laurentiis.

Quindi l'Europa League, quindi il Red Bull Salisburgo. Che non è lo Zurigo, ma nemmeno lontanamente. Ancelotti l'ha ricordato a più riprese, al momento del sorteggio e nella conferenza stampa della vigilia. Non che il Napoli non parta favorito, ma sottovalutare l'avversario vorrebbe dire condannarsi alla furiosa velocità di una squadra che lo scorso anno si spinse fino alle semifinali proprio come il Napoli di Benitez. Il Salisburgo pochi mesi fa ha sfiorato la finale di Lione contro l'Atletico Madrid, battuto ai supplementari da un Olympique Marsiglia che aveva già incontrato (e superato) nella fase a gironi. Un'avversaria capace di non aver paura di mettere ko il Borussia Dortmund dinanzi al suo muro giallo, né di rifilare quattro gol alla Lazio.

Qualcuno da quella squadra in estate è andato via: Caleta Car s'è trasferito proprio all'OM, Valon Berisha alla Lazio e Amadou Haidara è andato a rinforzare i 'cugini' de Lipsia. Ma la forza europea di questa squadra a giudicare dai suoi numeri sembra rimasta intatta e proprio la lezione che un anno fa l'altro club della Red Bull rifilò al Napoli al San Paolo è la miglior lezione per non reiterare gli errori del passato. Quest'anno può e deve essere tutt'altra Europa League.

Il Napoli in Europa League



Europa League 2010/11: uscito ai sedicesimi di finale contro il Villarreal

Europa League 2012/13: uscito ai sedicesimi contro il Viktoria Plzen

Europa League 2013/14: entrato ai sedicesimi, uscito agli ottavi contro il Porto

Europa League 2014/15: uscito in semifinale contro il Dnipro

Europa League 2015/16: uscito ai sedicesimi contro il Villarreal

Europa League 2017/18: entrato ai sedicesimi, uscito ai sedicesimi contro il Lipsia