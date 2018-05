L'Europa non c'è. Ma ci sarà: la Fiorentina riparte. E non pensa a cedere

© foto di Federico De Luca

L'Europa non c'è. Nonostante la cavalcata della seconda parte di stagione, la Fiorentina ha mancato l'aggancio all'Europa League. Sarebbe stata una bella storia, in una stagione che più difficile, dal punto di vista emotivo, non poteva essere. A costo di scadere nella retorica, non si può raccontare l'annata gigliata senza passare dallo snodo del 4 marzo. L'addio a Davide Astori, l'addio a un capitano e un amico. Il dolore, il lutto, l'unione: una tragedia che ha lasciato una ferita ancora aperta nei cuori dei calciatori viola, ma ha anche compattato in vista di un obiettivo che non sembrava possibile e infatti non è stato raggiunto.

Ripartire, però, si può. La base c'è, il progetto è chiaro. Di note liete, nella stagione della Fiorentina, ve ne sono diverse: i 14 gol di Giovanni Simeone, la conferma di Federico Chiesa, le ottime prime stagioni italiane di Nikola Milenković, German Pezzella e Jordan Veretout. Tutti incedibili, o quasi: a meno di offerte in grado di far strabuzzare gli occhi, la società ha i programmi chiari. Ripartire, per conquistare quell'Europa sfuggita nella sconfitta contro il Cagliari.

Sul piatto della bilancia andranno messi età e valore: uno dei gioielli può partire, ma servirà un'offerta irrinunciabile, o quasi, anche solo per sedersi al tavolo delle trattative. Rispetto alla scorsa estate, il ripianamento dei debiti e l'intenzione di aumentare il monte ingaggi può fare la differenza. A parte Badelj, in sempiterna trattativa per il rinnovo del contratto, potrebbe/dovrebbe esservi una cessione, al massimo due. Ma senza fretta, e al giusto prezzo: anche nel dolore, la Fiorentina ha costruito un gruppo che può puntare all'Europa. E vuole ripartire unito.