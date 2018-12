L'Europa non è un'utopia. Ma al Torino di Mazzarri serve il miglior Zaza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre punti d'oro e sesto posto momentaneo in classifica, aspettando Roma-Inter. Il Torino di Walter Mazzarri vola, torna al successo dopo due giornate e lo fa in un pomeriggio in chiaroscuro, dove i granata soffrono il Genoa per tutto il primo tempo, salvo poi riuscire a ribaltare la sfida con un 1-2 micidiale a un passo dall'intervallo. Gli ospiti erano passati in vantaggio nonostante l'inferiorità numerica grazie alla rete di Kouamé, ma sono stati puniti dall'ex Ansaldi e dal Gallo Belotti, che ha dato buoni segnali soprattutto nella ripresa.

Per il mister toscano, tornato in panchina dopo il forfait della settimana scorsa causato da un malore, sono tanti i motivi per sorridere. In primis la reazione della squadra, capace di riacciuffare la sfida in un momento molto delicato, quando i liguri sembravano in controllo. Mazzarri, come un condottiero senza paura, ha schierato dal primo minuto il tridente tanto invocato dai tifosi, per dare maggiore sostanza a un attacco che non aveva impressionato nelle ultime uscite (eccetto nel poker rifilato alla Sampdoria). Ne ha beneficiato il capitano e in parte anche Iago Falque, più libero di agire sulla trequarti e di creare pericoli alla difesa del Grifone. L'unica nota negativa è Simone Zaza: l'attaccante lucano, alla centesima presenza in Serie A ha fornito la solita prova generosa ma sembra essere ancora lontano dalla migliore condizione. Il feeling con i compagni di reparto cresce troppo lentamente e il gol continua a mancare: l'ultimo - e unico - realizzato in stagione risale al 30 settembre, nella partita contro il Chievo. Troppo poco per un giocatore dalle sue qualità e dal quale il Torino si aspetta molto.