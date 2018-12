L'Europa passa dai gol degli attaccanti. Per Zapata è l'occasione giusta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un'altra sconfitta subita nel finale, meno dolorosa di quella di Empoli ma altrettanto fastidiosa per l'importanza dell'avversario e per la partita tutt'altro che eccezionale disputata. L'Atalanta sembra essersi fermata alla strepitosa prestazione offerta contro l'Inter; la sosta non ha giovato alla squadra di Gasperini, che era lanciata in una grande rimonta in classifica.

Gli automatismi offensivi, soprattutto sulle corsie laterali, sono ormai consolidati e continuano a funzionare alla perfezione. Quello che manca è la continuità nei 90', perché a tratti la Dea sembra staccare la spina e commette errori davvero grossolani. Come quelli che nel primo tempo sono costati il vantaggio del Napoli e altre due palle gol concesse agli uomini di Ancelotti. Disattenzioni difensive gravi, che il tecnico dovrà cercare di studiare e limitare il più possibile. Gasperini può però consolarsi con la prova da gigante di Duvan Zapata: l'attaccante colombiano, oltre ad aver realizzato il classico gol dell'ex, ha mostrato una condizione davvero straripante ed è stato capace di reggere da solo tutto il peso dell'attacco orobico, vincendo anche alcuni duelli contro la roccia Koulibaly. Finora, la voce grossa nelle aree avversarie l'hanno fatta i difensori. Per sognare l'Europa, però, i nerazzurri devono attendersi un apporto maggiore in termini realizzativi anche da Gomez, Ilicic e lo stesso Duvàn.