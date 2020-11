L'Europa per il calcio francese è un incubo: quattro punti su 27, anche il PSG frena

Dalle stelle alle stalle. Da Lione e Paris Saint Germain che rischiano di vincere la Champions League, tra semifinale e finale, a un andamento decisamente lento, con il freno a mano. Le squadre francesi sono partite in retromarcia in quest'annata europea, tra Paris Saint Germain, Rennes e Olympique Marsiglia. La formazione di Tuchel ha solamente tre punti, ha perso contro il Lipsia e rischia concretamente di uscire già dal girone. Con la rosa che ha, il PSG probabilmente passerà comunque il turno, ma c'è da registrare una frenata evidente rispetto agli anni scorsi.

QUALIFICARSI PER FARE SCHIFO - André VIllas Boas, tecnico dell'Olympique Marsiglia, dopo la debacle contro il Porto ha detto che è un diritto qualificarsi per la Champions League e fare schifo, cosa che la sua squadra sta rispettando (anche troppo alla lettera). Zero punti in tre partite ma, soprattutto, zero situazioni in cui è sembrato reggere l'urto degli avversari. In confronto il Rennes - che di punti ne ha uno - ha avuto più possibilità e più capacità di giocarsela alla pari: anche ieri, nel 3-0 contro il Chelsea, prima dell'espulsione di Dalbert c'era una sfida, poi tutto è andato a farsi benedire.

NON MEGLIO IN EL - L'esclusione di Saint Etienne e Lione a tavolino, causa Covid, ha portato in Europa League il Lille, sicuramente più attrezzata delle altre per giocarsi anche la Champions, Nizza e Reims. Quest'ultimi sono usciti contro il Videoton ungherese, nei playoff di Europa League, mentre la formazione della Costa Azzurra ha preso sei gol dal Bayer Leverkusen all'esordio, salvo poi riprendersi con un uno a zero striminzito con l'Hapoel Beer Sheva. Insomma, non sembra una campagna europea adatta per la Francia, non ancora ripresa dallo stop per Coronavirus dello scorso aprile.