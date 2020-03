L'Europeo slitta al 2021! La UEFA pensa a 2 task force per calendari e risvolti economici

In attesa del comunicato ufficiale, arrivano nuovi aggiornamenti in merito alle decisioni prese quest’oggi dalla UEFA di concerto con le varie Federazioni europee. Come già detto l’Europeo itinerante previsto per quest’estate è stato spostato di un anno, al 2021. Secondo i colleghi del NYT la UEFA ha inoltre previsto l’attivazione di 2 task force: una servirà per studiare e riorganizzare al meglio ed in modo omogeneo i calendari dei vari tornei. Una analizzerà le qustioni finanziarie ed economiche che scaturiranno da questa decisione.