L’evoluzione di Milinkovic: da trequartista con Pioli a tuttocampista con Inzaghi

vedi letture

Da problema tattico a pedina intoccabile dello scacchiere di Inzaghi. Se adesso Milinkovic è un titolatissimo, con un ruolo per preciso e delineato, al suo arrivo alla Lazio non era affatto cosi. Va detto che era ancora giovanissimo e alla sua prima esperienza in un campionato importante, quando nell’estate del 2015 scelse la città di Roma a discapito di Firenze. “Avevo fatto una promessa a Tare” si giustificò. Un affare da poco più di 10 milioni più bonus: tanti sembravano allora per il classe ’95, soprattutto per le abitudini di Lotito. L'ambiente biancoceleste viveva giorni caldi, perché di lì a poco la squadra di Pioli avrebbe giocato la Supercoppa italiana a Shanghai contro la Juve e i playoff di Champions contro il Bayer Leverkysen. Due delusioni cocenti, che indirizzarono in maniera irreversibile la stagione.

Di conseguenza ne risentì molto anche il giovane gigante serbo, che fa il suo esordio proprio contro i tedeschi all’Olimpico il 18 agosto. La squadra però fatica, non si trova più come l’anno prima, e Pioli in difficoltà non gli riesce a trovare il ruolo giusto. Lo utilizza soprattutto da trequartista, poi anche da mediano, da intermedio o da seconda punta. Milinkovic era ancora lontano dal diventare il ’Sergente’ che oggi comanda a Formello e lo testimonia anche il rendimento che ha con Inzaghi, che il 3 aprile del 2016 rileva Pioli sulla panchina della prima squadra. Nelle sette partite finali non inizia mai da titolare e colleziona soltanto 77’ minuti. La famosa estate del ‘no’ di Bielsa è turbolenta ma poi la Lazio riparte con Inzaghi e trova l’assetto giusto anche per valorizzare l'ex Genk: mezz’ala in un 4-3-3 a proiezione offensiva. Da lì parte la sua ascesa. Ha gamba e fisico per le due fasi, ha la tecnica e la personalità per gestire palloni nel traffico, e ha i tempi dell’inserimento. Doti che affinerà via via e che lo porteranno, nel giro di tre stagioni, a far lievitare il prezzo del suo cartellino fino a superare la soglia dei 100 milioni.

Adesso Milinkovic è grande e maturo, fuori e dentro il campo. Ora il numero 21 biancoceleste non è un semplice intermedio, ma è un tuttocampista box to box come si direbbe in Inghilterra. Fa il lavoro sporco, fa partire l’azione e molte volte la va a rifinire nella terza parte di campo. È 10° nella classifica dei recuperi di palla in Serie a quota 309, ma i 9 che lo precedono sono tutti difensori: nessun centrocampista in campionato quindi ha fatto meglio su questo aspetto. Inoltre con 10,916 chilometri in media, è il laziale che corre di più (dati Lega). Alla qualità, immensa, che ha sempre dimostrato, ha abbinato intensità, quantità e sacrificio: un mix perfetto per un giocatore unico.