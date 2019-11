L'evoluzione di Pastore fa sorridere Fonseca. Al tecnico grandi meriti

© foto di www.imagephotoagency.it

C'era una volta il talento di Javier Pastore al Palermo e al Paris Saint Germain. C'era una volta l'irriconoscibile, in negativo, Javier Pastore del primo anno alla Roma. Oggi Javier Pastore si è trasformato ancora e siamo sulla buona strada per vederlo tornare a incantare sui campi di tutta Italia. Paulo Fonseca sta avendo ragione: il tecnico portoghese è riuscito a rivitalizzare un calciatore che sembrava essere sparito e, parola dello stesso argentino nel post gara della sfida vinta contro il Napoli, proprio l'allenatore è riuscito a ridare fiducia e tranquillità al numero 27, fin dal primo giorno di ritiro.

L'Olimpico si è accorto della sua trasformazione e gli ha regalato una vera e propria standing ovation al momento della sua sostituzione. I problemi fisici sono il passato, adesso Pastore pensa solo a lavorare e a dare il 100% in campo. I suoi compagni, la società e l'allenatore remano tutti dalla stessa parte e Paulo Fonseca ha adesso una nuova arma da poter sfruttare. Il terzo posto è stato meritato sul campo, in attesa della gara dell'Atalanta, alla faccia degli infortuni e delle squalifiche, per una squadra che ha trovato la quadratura, anche grazie a Pastore, che non pensa certo solo e soltanto ad attaccare, visto che si è sacrificato tantissimo nella sfida contro il Napoli. La nuova vita del Flaco è adesso realtà e tutto il popolo giallorosso spera che possa essere soltanto l'inizio.