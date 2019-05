Nella giornata di oggi sono arrivate alcune dichiarazioni di Keita Balde in attacco all'ex agente, Roberto Calenda e lo stesso procuratore, attraverso i canali social, ha risposto al giocatore dell'Inter: "In merito alle accuse gravi e prive di fondamento che mi sono state rivolte dal Sig. Keita Balde, vorrei precisare che io non ho mai "suggerito alla stampa informazioni false" sul conto del calciatore né "cose non vere" che lo riguardano. Non ho mai rilasciato interviste riguardanti la questione e nemmeno postato alcunché in proposito, preferendo da sempre, come anche il Sig. Keita Balde ben sa per averlo provato di persona, i fatti alle parole. Ho solo dato mandato al mio legale di fiducia, di tutelare i miei diritti nelle opportune sedi e mi appresto ora a conferirgliene un altro, a seguito delle ultime gravi inconsulte esternazioni del calciatore".