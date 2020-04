L'ex agente di Kaka: "Nel 2009 il Milan lo aveva ceduto al City ma Ricky fece muro"

L'ex agente di Kaka, Gaetano Paolillo, ha parlato a Milannews.it della trattativa del 2009 che avrebbe potuto portare il brasiliano al Manchester City: "Galliani ricevette una proposta da circa 100 milioni di euro del club inglese per Ricky, cifra che avrebbe fatto molto comodo al Milan, soprattutto in un periodo in cui ogni anno perdeva molti soldi. Fosse stato per il Milan lo avrebbero venduto, chiamarono sia me che il papà di Kakà per sottoporgli la proposta. Kakà, però, fece muro e non volle andare via".