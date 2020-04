L'ex allenatore di Pastore: "Non ho mai più rivisto lo stesso giocatore dei tempi dell'Huracan"

Javier Pastore è fermo da novembre. L'edema osseo all'anca si è trasformato in un problema più grave di quanto si potesse pensare all'inizio e il successivo stop del campionato non ha fatto altro che allungare ancora di più il periodo di fermo del giocatore. Recentemente ha detto di voler rispettare il contratto con la Roma, ma l'idea della società è ben differente, conscia che probabilmente non sarà mai più lo stesso giocatore di un tempo. Di questo ne parla anche Angel Cappa. Il tecnico argentino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Late FM proprio sul Flaco, suo giocatore ai tempi dell’Huracan. I due infatti hanno lavorato insieme nella stagione 2008-09 quando l’attuale trequartista della Roma collezionò 30 partite segnando ben 8 gol all’età di 18 anni. Queste le sue parole:

“A Palermo Pastore giocava ancora allo stesso livello di quando era all’Huracan. Lì stava prendendo il passo per diventare un calciatore professionista. Per lui è stato buono provare anche un livello amatoriale, almeno questa è la mia opinione. Non ho mai più visto quel Pastore al PSG o alla Roma. Anche se a Roma l’ho visto migliorato in alcune partite“.