L'ex arbitro De Marco: "Rugani da espellere, era chiara occasione da gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel primo tempo di Juventus-Bologna, c'è stato un episodio decisivo al 26': Buffon sbaglia il passaggio, Crisetig si avventa sul pallone e Rugani commette fallo da rigore, che viene concesso dopo il ricorso al VAR. Secondo l'ex arbitro Andrea De Marco, opinionista di Premium Sport, il difensore bianconero era da espellere: "Il difensore spinge Crisetig a terra e c'erano tutti i presupposti per la chiara occasione da gol: la distanza dalla porta, la direzione verso la porta, il possesso del pallone è del calciatore del Bologna e non c'era nessun difensore in recupero".