L'ex arbitro Tombolini: "Rocchi presuntuoso: perché non usare il VAR?"

L'ex arbitro Daniele Tombolini, presente negli studi de "La Domenica Sportiva" per la moviola di Napoli-Juventus, ha commentato così la tanto discussa espulsione di Meret per fallo su Cristiano Ronaldo: "Rocchi questa sera ha fatto una prestazione sottotono, ci si aspettava di più da un arbitro della sua fama. Ci sono tanti dubbi, nessun contatto evidente tra Meret e Ronaldo. Mi chiedo come mai, in una situazione del genere, non sia stato utilizzato il VAR. È una decisione che lascia perplessi, hanno peccato di presunzione sia lui che Irrati: in un episodio così, se hai il VAR a disposizione, lo devi utilizzare per forza. Il fatto che stiamo qua a parlarne significa d'altronde che non è stato chiaro. Avrei espulso Meret? No, a mio giudizio parliamo di una presunzione di fallo, non basta solo tentare un fallo. Da parte di Meret c'è intenzionalità di colpire il pallone e non di sgambettare l'avversario. Al massimo poi, il portiere del Napoli sarebbe stato da ammonire visto che la palla è andata fuori".