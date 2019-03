L'ex che ti aspetti: Kucka decide Parma-Genoa e non esulta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma torna alla vittoria dopo sei partite: in casa non vinceva dal 25 novembre: 1-0 al Genoa e quota 33 raggiunta

LE FORMAZIONI - Moduli speculari per entrambe le formazioni, con Siligardi che prende il posto di Biabiany, mentre sulla sinistra c'è Dimarco. Dall'altra parte c'è Lazovic nel tridente con Sanabria e Kouamé, ma è Jandrei la novità di giornata, alla prima presenza nel campionato italiano.

MEZZ'ORA DI SONNO - La buona partenza rossoblù è raffigurata dal tiro al volo di Criscito e dal cross di Bessa, con Sanabria che manca di poco l'appuntamento con il gol. È un Grifone che ci prova, mentre i ducali cercano di graffiare in contropiede, soprattutto con le serpentine di Siligardi. La velocità di Gervinho rischia di essere un fattore sin dall'inizio, con Jandrei chiamato a fare il libero. Le emozioni però sono altra cosa, tanto che la miglior occasione è quella che capita a Dimarco. In sostanza sbadigli, tanto che solo una grande giocata sembra poter muovere il risultato: Inglese inventa una straordinaria rovesciata in un fazzoletto, ma la sua conclusione sfila a lato di pochissimo.

IL GENOA GIOCA MEGLIO - La speranza è che le squadre si allunghino, con un po' più di spazio per l'inventiva dei giocatori. E con l'andare dei minuti effettivamente qualcosa si modifica nelle distanze tra i reparti, ma non per quel che riguarda i sussulti, perché solo un'uscita di Sepe - che finisce sui piedi di Sanabria - fa venire qualche pensiero. Poi molti errori tecnici, da parte di ambo le formazioni. A metà del secondo tempo è Lerager ad avere una bella opportunità, ma la conclusione è troppo larga.

IL GOL DELL'EX - La sensazione è che solo un calcio piazzato possa spezzare l'equilibrio, tanto che quasi tutto il Genoa protesta dopo la concessione di un angolo a Inglese. Dimarco dalla bandierina, Kucka salta più alto di tutti, Rigoni sbaglia da un metro e lo slovacco risolve: è l'1-0, con l'ex che non esulta dopo la rete a chi lo ha portato in Italia. Il Var agisce e convalida la rete, i sei minuti di recupero mandano Gervinho in porta, da solo: l'ivoriano salta Jandrei e poi manda alto, con Rigoni che si arrabbia moltissimo. Poco dopo Kouamé spreca la palla del pari, spedendo alto: il Parma può esultare, più per il risultato che per il gioco espresso.

PARMA-GENOA 1-0

Marcatori: 78' Kucka.

Parma (4-3-3)

Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Rigoni, Scozzarella (dal 71' Biabiany), Kucka; Siligardi, Inglese, Gervinho.

Genoa (4-3-3)

Jandrei; Pereira (dall'87' Lapadula), Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic (dall'81' Pandev), Bessa (dal 74' Rolon); Lazovic, Sanabria, Kouamé