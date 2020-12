L'ex ct della Danimarca: "Conte sbaglia. Umiliante far entrare Eriksen nei minuti di recupero"

Age Hareide, ex commissario tecnico della Danimarca che allenato Christian Eriksen per 4 anni durante il suo mandato, ha parlato all'emittente danese BT della complicata situazione del giocatore all'Inter: "Per prima cosa credo sia un peccato per Christian. Ma penso anche che sia sbagliato che Conte lo tenga fuori così tanto".

Pensa che il trattamento sia da considerarsi umiliante?

"Sì, penso che lo sia. Non è mai divertente iniziare le partite in panchina, ma è addirittura umiliante entrare nei minuti di recupero come successo nell'ultimo fine settimana. Secondo me è abbastanza bravo per giocare nell'Inter. Ha già dimostrato di essere un giocatore importante sia per la Danimarca che per il Tottenham in Premier League, dove è stato un giocatore chiave".

Se fossi l'agente di Eriksen lo incoraggerei a cambiare squadra?

"Non saprei. Non dipende da me. Christian e il suo agente devono capirlo. Ma è chiaro che la situazione non è ottimale".