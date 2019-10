L'ex dg del Genk su Koulibaly: "Peccato non sia ancora in una big"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dirk Degraen, ex direttore generale del Genk che nel 2012 acquistò Kalidou Koulibaly dal Metz, ha parlato a Sky Sport:

A quanto avete venduto Koulibaly al Napoli?

Compresi i bonus siamo arrivati a 10 milioni. E' stata una trattativa accesa con De Laurentiis".

Lei ha messo sotto contratto anche Courtois e De Bruyne. Quanto guadagnavano all'epoca e a quanto li avete venduti?

"Guadagnavano 1500 euro al mese per entrambi. Abbiamo venduto entrambi a 10 milioni al Chelsea a testa".

Cosa aveva di speciale Koulibaly quando era al Genk?

"Il mio osservatore dopo un quarto d'ora di partita mi disse che era il giocatore che ci serviva quindi fu molto facile sceglierlo. In quel momento stava retrocedento in C, nessuno lo voleva comprare, fu un rischio ma ha dato i suoi frutti".

Ieri ha incontrato Koulibaly in albergo, cosa vi siete detti?

"Siamo stati insieme 45 minuti per bere qualcosa. Io penso che sia uno dei migliori difensori del mondo. E' un peccato che non abbia ancora fatto il salto in una big europea. Penso che sarà difficile per chiunque comprarlo da De Laurentiis".